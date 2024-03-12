ГУР: Із Сектору Газа евакуювали ще 47 громадян України

Із Сектору Газа евакуювали ще 47 громадян України у вівторок, 12 березня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, місію здійснили представники ГУР та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті.

Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту. 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС

На початку жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС атакували Ізраїль із території Сектору Газа. За офіційними даними, у перші дні атаки бойовики вбили 1200 цивільних та солдатів, а також викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю розпочала наземну військову операцію у секторі Газа, яка триває досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого прем'єр Ізраїлю повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні сектора Гази. Каїр зі свого боку пригрозив припинити ключовий мирний договір з Тель-Авівом, якщо армія Ізраїлю увійде до Рафи.

У лютому стало відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України було відповідальне за порятунок українців з Сектора Газа. Розвідники розкрили деталі місії.