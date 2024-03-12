У Конгресі США збирають підписи за допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

Члени Палати представників Конгресу США від демократичної партії почали збір підписів за винесення на розгляд законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в обхід спікера-республіканця Майка Джонсона, який блокує ухвалення документа, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів прес-секретар конгресмена Джима Макговерна з посиланням на Reuters.

За його словами, конгресмен розпочав збір підписів, таким чином ініціювавши так звану "петицію про звільнення" спікера.

Петицію мають підписати щонайменше 218 членів Палати представників.

Нагадаємо, наразі законопроєкт, який включає допомогу Україні, уже схвалений у Сенаті — верхній палаті Конгресу США. Щоб він потрапив на підпис президенту Джо Байдену, документ ще має пройти нижню палату Конгресу — Палату представників.

Як повiдомлялось, 27 лютого президент США Джо Байден провів зустріч з лідерами обох палат Конгресу, але не зміг переконати спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування проект закону про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.