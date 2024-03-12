Стефанчук про ідеї щодо бронювання: "податок на боягузтво" ще ніде не спрацював

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не знає країн, де б "спрацювало" економічне бронювання від військової служби, проте, за його словами, на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі забезпечать його економічне утримання, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв’ю Стефанчука в ефірі телемарафону.

"Свого часу, в 12-му чи 13-му столітті в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в рицарі. І цей податок продовжувався в багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало. Це моє бачення" , - сказав Стефанчук.

Разом з тим, він погодився з оцінкою прем'єра Дениса Шмигаля, що на одного військового, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі економічно забезпечать його утримання.

На початку березня Шмигаль заявляв, що насамперед мають бути заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.

Крім того, вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вищою за середню, зазначив глава Уряду.

Плани щодо оновлення бронювання

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

На початку лютого президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Як повідомлялось, початку йшлося про ідею надати броню найманим співробітникам та фізособам-підприємцям, чий щомісячний податковий платіж становить близько 6500 гривень (податок на доходи або єдиний податок для ФОПів). Якщо казати про найманих працівників, то йшлося про українців, які заробляють понад 35 000 гривень на місяць.

Однак, під час подальшого обговорення цієї ініціативи спочатку вирішили виключити ФОП із цього механізму, а невдовзі вирішили відмовитись і від умови щодо високої суми податків для найманих працівників. Її залишать лише як додатковий критерій.

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що в кінці березня у парламенті може з’явитись законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації, який передбачатиме сплату збільшеного військового збору, а також можливість бронювання фізичних осіб-підприємців. За словами Наталухи, у депутатів, які готують законопроєкт, немає критерію по мінімальних зарплатах, посадах.