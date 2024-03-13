Байден набрав достатньо голосів на праймериз для висування на вибори – ЗМІ

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія. За прогнозами він візьме участь у виборах у листопаді.﻿ Про це повідомляє The Hill, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Згідно з прогнозами штабу, який ухвалює рішення, це дає йому достатньо делегатів для висування на пост президента від Демократичної партії і практично гарантує, що він знову зустрінеться з експрезидентом Трампом у листопаді.

У вівторок у Джорджії та Вашингтоні пройшли кампанії протесту проти дій Байдена та його адміністрації у війні між Ізраїлем та ХАМАС.

Організатори у Вашингтоні закликали первинних виборців від Демократичної партії проголосувати за “незареєстрованих”, тоді як організатори у Джорджії закликали членів партії залишити свій бюлетень незаповненим.