Безпілотники атакували НПЗ у Рязані

У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу.﻿ З посиланням на інформацію з російських телеграм-каналів, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Очевидці повідомили про три дрони, які вдарили по НПЗ.

"За словами місцевих жителів по заводу вдарили три безпілотники" , - повідомляє канал.

Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.

"За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків" , - повідомили на каналі Baza.

Офіційної інформації не надходило.

Пожежі на НПЗ та нафтобазах у Росії

Раніше ми повідомляли, що 12 березня безпілотник потрапив у резервуар нафтосховища в Орлі. Виникла пожежа.

Також дрон атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" у Нижньогородській області. Роботу установки призупинено.

Наприкінці січня безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.