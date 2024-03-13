Трамп забезпечив собі можливість висунення від республіканців
Після перемоги кандидата в президенти США від республіканської партії Дональда Трампа у прймеріз на Гаваях він має достатню підтримку делегатів, щоб офіційно претендувати на повернення до Білого дому. Посилаючись на матеріали The Independent, повідомляє Ділова столиця.
У виданні пояснили, що для здобуття номінації потрібно 1215 голосів делегатів. Після праймеріз у понеділок Трамп долає цю позначку, тому гарантовано буде вже втретє поспіль оголошений кандидатом на партійному з'їзді у Мілвокі.
"Його шлях до номінації став безперешкодним з виходом Ніккі Хейлі з перегонів минулого тижня, після її останнього розчаровуючого виступу в "супервівторок", — додали у виданні.