Трамп виграв праймеріз на Гаваях

Після перемоги кандидата в президенти США від республіканської партії Дональда Трампа у прймеріз на Гаваях він має достатню підтримку делегатів, щоб офіційно претендувати на повернення до Білого дому﻿. Посилаючись на матеріали The Independent, повідомляє Ділова столиця.

У виданні пояснили, що для здобуття номінації потрібно 1215 голосів делегатів. Після праймеріз у понеділок Трамп долає цю позначку, тому гарантовано буде вже втретє поспіль оголошений кандидатом на партійному з'їзді у Мілвокі.