Артснаряди та ракети для HIMARS: що передадуть США у новому пакеті допомоги

США у новому пакеті допомоги Україні виділяють додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди різних калібрів, зенітно-ракетне й протитанкове озброєння, інші боєприпаси, а також засоби для технічного обслуговування. Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Цей пакет став 55-м траншем допомоги, який оцінюється в $300 мільйонів та включає можливості для підтримки термінови ﻿﻿ х потреб України в артилерії, протитанковій обороні й ППО" , - сказав представник оборонного відомства США.

Він зазначив, що до пакета входять зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди, в тому числі фугасні та касетні, а також 105-мм снаряди. Крім того, новий транш включає 84 протитанкові системи, набої для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для ліквідації перешкод, а також запасні частини для техніки й інше допоміжне обладнання.

"Сьогоднішній пакет хоча й забезпечує термінові можливості для ЗСУ, однак цього далеко недостатньо, і єдиний спосіб задовольнити потреби України на полі бою – щоб Конгрес швидко ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням" , - зауважив представник Пентагону.

Нагадаємо, у вівторок Білий дім оголосив про виділення пакета оборонної допомоги Україні, пояснивши, що кошти вдалося знайти завдяки економії в контрактах на поповнення озброєнь, які вже були відправлені в Україну. При цьому в адміністрації підкреслили, що економія не впливає на боєготовність американських військ.