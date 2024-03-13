Путін знову заявив, що готовий до переговорів, але з гарантіями для РФ

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор Росія нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні, але тільки з урахуванням захоплених нею територій і з гарантами для Москви.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю для "России 1" і "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось "хотєлках" після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі" , – сказав Путін.

Він додав, що "можливі переговори − це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви"

Путін зазначив, що він знає ті "морквини, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.