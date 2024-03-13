Путін прокоментував рейд добровольців у РФ

Президент країни агресора Володимир Путін прокоментував прорив бійців легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" в Білгородську та Курську області РФ. Посилаючись на інтерв'ю Путіна російським пропагандистам, повідомляє Українська правда.

"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами – ось остання доповідь генерального штабу – десь до 300 осіб, у тому числі за участю іноземних найманців" , – заявив Путін.

Він також вважає, що мета атак на російські об'єкти в регіонах з боку України – завадити голосуванню на президентських виборах.

"Але, проте, головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось завадити нормальному процесу волевиявлення громадян" , - сказав Путін.

Він додав, що, з іншого боку, такі атаки нібито відбуваються "на тлі невдач України на лінії зіткнення" і розраховані на "інформаційний ефект".