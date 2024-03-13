Путін заявив про технічну готовність до ядерної війни

Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо США відправлять війська на Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни.﻿ Посилаючись на інтерв'ю Путіна росЗМІ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"З військово-технічного погляду ми, звісно, готові" , - заявив 71-річний Путін у відповідь на запитання, чи справді країна готова до ядерної війни.

Путін заявив, що США розуміють, що якщо вони розмістять війська на території України, Росія розглядатиме цей крок до інтервенції.

"(У США) достатньо фахівців у галузі російсько-американських відносин і в галузі стратегічного стримування. Тому не думаю, що тут все мчить так у лоб, але ми до цього готові" , - заявив Путін.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. У США вже заявили, що не планують надсилати своїх військових до України.

За даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна "реальна".

Раніше Путін кілька разів загрожував розв'язати ядерну війну, якщо Захід відправить війська для бойових дій до України.