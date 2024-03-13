Сирський та Умєров обговорили з Остіном "конкретні запити" України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили "конкретні" запити України.

Про це повідомив﻿ Сирський у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що з очільником Пентагону також обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та надали актуальну інформацію про хід бойових дій.