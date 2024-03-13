Сирський та Умєров обговорили з Остіном "конкретні запити" України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Посадовці обговорили "конкретні" запити України.
Про це повідомив Сирський у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що з очільником Пентагону також обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" та надали актуальну інформацію про хід бойових дій.
"Обговорили середньострокові та нагальні потреби. Зокрема, мова йшла про конкретні запити України. Серед ключових пріоритетів залишаються боєприпаси, а також протиповітряна оборона", – зазначив Сирський.