Збільшилося число жертв після удару по Кривому Рогу

У Кривому Розі кількість загиблих від ракетного удару РФ по житловому будинку збільшилася до чотирьох. Про це йдеться у повідомленні﻿ голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"На жаль, в наслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким", - поінформував очільник у Telegram.

Вілкул додав, що у лікарні перебуває ще шість "важких", зокрема двоє дітей. Лікарі борються за їхні життя.

Як повідомлялося раніше, ввечері 12 березня окупанти випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку. Було відомо про трьох загиблих та понад 40 постраждалих.