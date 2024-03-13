Половина Європи продовжує торгувати з РФ та Білоруссю – прем'єр Польщі
Санкції ЄС проти Росії не повинні бути фіктивними. Половина Європи продовжує торгувати з Росією та Білоруссю. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю TVN 24, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Пів Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, багато компаній, у тому числі й у Польщі, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений у тому, щоб їх (санкції, - ред.) дотримуватись дійсно суворо", - заявив він.
Туск також нагадав про заморожені російські активи, яких, на його думку, вистачило б для забезпечення перемоги України і війні.
На запитання, чому їх не можна використати, прем’єр-міністр Польщі сказав: "Тому що в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли доходить до справи, наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи, давайте передамо їх в руки України, виявляється, є якісь проблеми".