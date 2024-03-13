РФ за добу втратила майже 1000 військових та 32 артсистеми – Генштаб

Росія за добу втратила в Україні майже 1000 своїх військових, 20 бронемашин, 32 артсистеми, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали: