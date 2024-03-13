РФ за добу втратила майже 1000 військових та 32 артсистеми – Генштаб
Росія за добу втратила в Україні майже 1000 своїх військових, 20 бронемашин, 32 артсистеми, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 426 870 (+980) осіб,
- танків − 6 752 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 12 921 (+20) од,
- артилерійських систем − 10 554 (+32) од,
- РСЗВ − 1 017 (+1) од,
- засобів ППО − 715 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 205 (+22) од,
- крилатих ракет − 1 919 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 932 (+62) од,
- спеціальної техніки − 1 699 (+8) од.