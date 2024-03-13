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РФ за добу втратила майже 1000 військових та 32 артсистеми – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1000 військових та 32 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за добу втратила в Україні майже 1000 своїх військових, 20 бронемашин, 32 артсистеми, одну реактивну систему залпового вогню та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 13.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 426 870 (+980) осіб,
  • танків − 6 752 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 12 921 (+20) од,
  • артилерійських систем − 10 554 (+32) од,
  • РСЗВ − 1 017 (+1) од,
  • засобів ППО − 715 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 205 (+22) од,
  • крилатих ракет − 1 919 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 932 (+62) од,
  • спеціальної техніки − 1 699 (+8) од.

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