У Мирнограді внаслідок атаки авіабомбою загинули двоє людей

Пізно ввечері 12 березня у Мирнограді, що на Донеччині, внаслідок удару авіабомбою з боку Росії загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Про це інформує﻿ голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін у Facebook.

"Двоє людей загинули і п’ятеро поранені внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку - вона не отримала фізичних травм" , - повідомив Філашкін.

За словами Очільника ОДА, у вівторок, 12 березня, близько 23:00, російські війська випустили по місту керовану авіабомбу "Гром-Е1", яка вразила п'ятиповерховий будинок. Загалом пошкоджено чотири житлових будівлі.

Поранені отримують медичну допомогу. Одна людина перебуває у тяжкому стані, троє - у стані середньої тяжкості.

Пошукова операція на місці події завершена.

Філашкін наголосив, що залишатися на Донеччині небезпечно, і закликав жителів евакуюватися.