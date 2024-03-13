Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Сполученим Штатам за рішення про пакет допомоги на 300 млн доларів з терміново необхідною зброєю, кошти на який "знайшлися" через несподівану економію у контрактах, повідомляє Європейська правда.

Зеленський подякував "президенту США Джо Байдену, його адміністрації, Конгресу та американському народу", акцентувавши, що уся ця зброя вкрай необхідна Україні і на полі бою, і для захисту тилових міст та інфраструктури.

"Ціную виконання наших домовленостей з президентом Байденом. Очікуємо, що Конгрес схвалить додаткове фінансування якнайшвидше, щоб допомогти нам наближати нашу спільну перемогу" , – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, анонсований Білим домом пакет на 300 млн доларів є першим з грудня 2023 року. Кошти на нього "знайшлися" через непередбачувану економію в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї.

Як відомо, ще з минулої осені у Конгресі США тривають суперечки довкола пакету додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, куди включили і кошти на підтримку України, через суперечку між демократами і республіканцями стосовно заходів протидії міграції на південному кордоні. Сенат США врешті схвалив пакет, але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон погрожує заблокувати його.