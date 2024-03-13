Китай заявив про готовність співпрацювати з Францією щодо України

Посланець Китаю Лі Хуей обговорив війну в Україні з французькими дипломатами. Він зазначив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни в Україні.﻿ Про це заявили у міністерстві закордонних справ Китаю, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що зустріч відбулася 11 березня. Лі Хуей зустрівся з заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом.

Сторони обговорили китайсько-французькі відносини, а також "українську кризу", як у Китаї називають вторгнення РФ в Україну.

Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

"Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні" , - йдеться у повідомленні.

Представник МЗС Франції своєю чергою наголосив, що війна в Україні вплинула на європейську безпеку та міжнародний порядок. На його думку, Франція та Китай як постійні члени Ради Безпеки ООН мають більшу відповідальність і зобов’язання спільно сприяти вирішенню кризи. Франція готова продовжувати спілкуватися з Китаєм з цього питання на всіх рівнях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував в Україні, а також відвідав Брюссель і Польщу. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України