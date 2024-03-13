ЦНС: 70% українців в окупації намагаються ухилитися від "виборів Путіна"

70% місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України намагаються ухилитися від участі у "виборах" президента РФ, на яких очікувано переможе Путін.

Про це повідомляє﻿ Центр національного спротиву (ЦНС).

У ЦНС зазначають, що попри дезінформаційну кампанію проти місцевого населення, українці на окупованих територіях не підтримують окупаційні дії РФ та продовжують ухилятися від оформлення російських документів.

"За оцінками кремля близько 70% місцевих намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента рф на ТОТ (тимчасово окупованих територіях, - ред). Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію, та чекають на деокупацію регіону" , – йдеться в повідомленні.

У "Спротиві" зазначають, що такий рівень підтримки не влаштовує Кремль.