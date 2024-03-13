У Держдепі США не підтримують ідею про допомогу Україні як кредит

Державний департамент США висловився щодо пропозицій, які лунають від республіканців у Конгресі, надати Україні невійськову допомогу як позику. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

"Ми не вважаємо, що обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом, коли вона намагається відродити свою економіку, – а це, зрештою, найкращий спосіб для неї, щоб стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн – є доречним кроком у цей час" , – зазначив Міллер.

Раніше ЗМІ повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакета допомоги Україні.

Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк Маккол та сенатор від республіканців Ліндсі Грем.

За словами Маккола, цей план також може мати "щедру систему погашення", щоб допомогти Україні.

Своєю чергою, сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що висловлена найімовірнішим кандидатом в президенти від республіканців Дональдом Трампом ідея про перетворення частини допомоги Києву на кредит, допоможе розблокувати Палату представників.

Напередодні стало відомо, що демократи в Палаті представників США готують спробу обійти спікера-республіканця Майка Джонсона, щоб змусити його поставити на голосування пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів.

Перед цим Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, де конгресмен від республіканців Майк Маккол взяв на себе провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію про новий проєкт та досягти консенсусу серед однопартійців, щоб ухвалити пакет до кінця березня або у квітні.