ISW: Москва боїться провокацій на кордоні напередодні "виборів Путіна"

Росія використовує призовників для захисту кордону з Україною від поодиноких вторгнень, побоюючись можливих провокацій в день псевдовиборів 17 березня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

Аналітики зазначили, що це, ймовірно, пов'язано з небажанням Росії відводити війська від лінії фронту.

Російські військові блогери відзначили, що вчорашнє вторгнення РДК і Легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області відбулося за кілька днів до президентських виборів в Росії 17 березня. Кілька з них попередили, що найближчими днями можуть відбутися додаткові вторгнення.

Російські проукраїнські організації "Російський добровольчий корпус" (РДК), Легіон "Свобода Росії" і батальйон "Сибір" вранці 12 березня здійснили вторгнення в Бєлгородську і Курську області. Російська сторона спочатку заперечувала повідомлення про вторгнення, але пізніше заявила, що російські війська відбили атаки поблизу Одноробівки Харківської області та Нехотеївки і Сподарюшино Бєлгородської області.