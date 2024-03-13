У Spiegel проаналізували ситуацію на фронті в українців

Силам оборони на фронті все ще не вистачає снарядів, техніки та людей. Бійці розповідають, що по всій лінії фронту різна інтенсивність боїв, є й "менш гарячі місця", до яких увага ЗМІ менш прикута. Про це йдеться у матеріалі видання Spiegel, повідомляє Дзеркало тижня.

Найважливішими ділянками захисники називають території біля Авдіївки та Бахмута, а також у Запорізькій області. Там росіян вдалося зупинити, зазначає Spiegel, сторони закріпилися і їхній прорив малоймовірний.

Менш інтенсивні бої відбуваються у Харківській області та на північному сході міста Вугледар. Ці напрями обділені увагою, тому захисники там оснащені гірше, іноді боєприпаси у них закінчуються взагалі.

"Ми не зможемо так довго протриматися" , - поділився неназваний командир артилерії під Вугледаром.

Але у ЗСУ вважають, що повний крах на фронті малоймовірний. Зараз у боях настала тупикова тактика — великого прогресу немає ні ЗСУ, ні російські окупанти. А успіх останніх, захисники називають дуже обмеженим. Тим часом українські військові перебувають в активній обороні — спочатку вони намагаються зупинити атаки ворога, а потім роблять удари у відповідь.