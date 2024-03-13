Путін вважає, що західні війська в Україні не змінять хід війни

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що офіційна присутність іноземних військ в Україні і постачання озброєнь начебто не змінять ситуацію на полі бою.﻿﻿ Про це він заявив у інтерв'ю російським медіа, повідомляє Українська правда.

"Якщо йтиметься про офіційні військові контингенти іноземних держав, то впевнений, це не змінить ситуації на полі бою. Це найважливіше. Так само, як нічого не змінює постачання озброєнь" , – сказав він.

Путін переконує, що військові західних країн присутні в Україні вже давно.

"А після держперевороту (Революції Гідності – ред.) їхня кількість кратно збільшилася. Зараз присутні і прямо, у вигляді радників, присутні у вигляді іноземних найманців і несуть втрати" , - вважає президент РФ.

Він також почав погрожувати, що присутність іноземних військ в Україні "може призвести до серйозних геополітичних наслідків".