Легіон "Свобода Росії" анонсував подальший просування в РФ

Легіон Свобода Росії заявив, що взяв під контроль частину селища Теткіно Курської області на кордоні з Україною внаслідок рейду на територію РФ, який розпочався 12 березня. Про це йдеться у Telegram-каналі легіону, повідомляє Новое время.

За словами учасників легіону, у селі Тьоткіно тривають бої, вулиці прострілюються. Російські добровольці анонсували подальше просування на території РФ.

До цього представники легіону Свобода Росії повідомили, що вони знищили пункт управління російських військ. На опублікованих кадрах зафіксовано вибух, але назву населеного пункту не повідомляють.

12 березня три підрозділи, в яких воюють громадяни РФ, — легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус (РДК) і Сибірський батальйон — перетнули кордон із Росією і заявили про початок операції зі «звільнення РФ від диктатури». За попередніми даними, вона проходить у Бєлгородській і Курській областях РФ.

Увечері 12 березня в РДК заявили про повторний захід у РФ для «наближення смерті» Путіна і всього «кремлівського режиму».

Зі свого боку міноборони країни-агресора заявило про «знищення 234 українських диверсантів» у Бєлгородській і Курській областях.