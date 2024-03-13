Суддю з Івано-Франківська засудили до 6 років з конфіскацією за хабар

Суддю Господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку, якого НАБУ ще у 2018 році викрило на хабарі в 5 тисяч євро, засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, повідомляє Українська правда.

"13 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала винуватим колишнього суддю Господарського суду Івано-Франківської області...

Суд призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді, прокурора та адвоката строком на 3 роки та з конфіскацією майна. Щодо обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Вирок ухвалили судді ВАКС Маркіян Галабала, Віктор Ногачевський та Віталій Крикливий.

Йдеться про суддю Булку. Його визнали винним у вчинені кримінального правопорушення за ч.3 ст. 368 ККУ, а саме - в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої йому влади.

У своєму останньому слові Булка заявив, що щиро кається за вчинене: "Буду жити з цим до кінця своїх днів. Кожен день жалкую за свій вчинок. Якби можна було повернути час назад, то ніколи б не вчинив такого ганебного вчинку" .

За даними слідства, 5 тисяч євро хабаря суддя отримав за ухвалення рішення про продовження повноважень арбітражного керуючого в справі про банкрутство фірми.

У матеріалах слідства звучить фраза судді, мовляв, що він винесе потрібну ухвалу за умови надання йому "5 пляшок шампанського". Надавач хабаря на одній із наступних зустрічей перепитав: "5 — це в євро чи доларах?".

Суддя Булка заявив на суді, що сприйняв питання як жарт. Втім, гроші взяв. Їх знайшли у лівій кишені штанів судді під час затримання. Його затримали в більярдному клубі у Івано-Франківська після отримання другої частини хабаря у 3 тисячі євро.

Булку викрили на початку серпня 2018 року, а вже 10 вересня 2018 року подав заяву про відставку. І ВРП відправила його на пенсію з довічним грошовим утриманням.

Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.

Якщо вирок набере законної сили, відставка і виплати будуть припинені.