Ердоган анонсував візит Путіна до Туреччини

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган розраховує на візит російського колеги Володимира Путіна до Туреччини після проведення у країні муніципальних виборів, призначених на 31 березня, повідомляє Ділова столиця.

Про це політик заявив у ході традиційної вечері-іфтара в період Рамадану, виступаючи перед іноземними послами із посиланням на Veryansintv.

"У п’ятницю ми приймали президента України пана Зеленського в Стамбулі. Після виборів ми будемо приймати президента Росії пана Путіна. Ми працюємо над тим, щоб відновити безпеку міського судноплавства в Чорному морі та забезпечити безпечну торгівлю зерном" , – заявив Ердоган.

За його словами, слід уникати будь-яких кроків, які "призведуть до ескалації конфліктів у регіоні та їхнього поширення на країни НАТО".

"Ми продовжуємо наші зусилля для встановлення миру між Росією та Україною під гаслом, що переможець у війні не буде переможцем у досягненні миру" , – додав президент Туреччини.

Як повідомлялося, Ердоган хоче провести мирний саміт у своїй країні, на який планує запросити і представників РФ.