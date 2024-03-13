Безпілотники СБУ атакували три нафтопереробні заводи у РФ - джерело

Сьогодні вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи - не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська обл) та Кірішах (Ленінградська обл). Про це розповіло джерело у правоохоронних органах, повідомляє Укрінформ.

Джерела підтверджують, що ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян" , - додає джерело.

Співрозмовник зазначив, що судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять до п'яти найбільших заводів у РФ.