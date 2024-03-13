У Польщі хочуть запустити будівництво бомбосховищ

У Польщі планують створити програму будівництва бомбосховищ у регіонах країни. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє Finance.ua.

"Я створив групу радників у справах місцевого самоврядування... На першому засіданні ми порушили питання створення програми підтримки будівництва бомбосховищ для органів місцевого самоврядування, я доручив підготовку такої програми" , - заявив Косиняк-Камиш, в ефірі радіо ZET.

Він додав, що влада шукатиме джерела фінансування такої програми.