Рейд добровольців у РФ: загинуло щонайменше четверо військових

Як мінімум 4 військовослужбовці РФ загинули, близько 9 поранені внаслідок вчорашніх атак ЗСУ та спроби заходу до РФ "Легіону Свобода Росії" та РДК.

Про це повідомляє﻿ Telegram-канал Astra із посиланням на джерела.

"4 військовослужбовці Росгвардії загинули, 4 поранені 12 березня в районі села Нежеголь Шебекинського міського округу Білгородської області. Їх атакував безпілотник. У тому ж місці БПЛА знищив автомобіль Росгвардії "Урал" та гармату-гаубицю Д-20" , – йдеться у повідомленні.

Як мінімум 2 військовослужбовці МО РФ поранені вранці 12 березня під час перестрілки з українськими військовослужбовцями в районі села Журавлівка Білгородського району Білгородської області.

Під час спроби заходу на територію РФ на міні підірвався український танк Т-64 БМ "Булат".

Ще кілька військовослужбовців МО РФ також отримали поранення під час боїв із ЗСУ в районі Журавлівки, їхня точна кількість невідома, повідомляють джерела медіа.

Ще одного військовослужбовця Позавідомчої охорони поранено внаслідок ракетної атаки та атаки БПЛА на Грайворон Білгородської області 12 березня. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено будівлі ФСБ, поліції та суду.