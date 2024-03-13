У Чехії повідомили про терміни постачання боєприпасів українцям

Боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.﻿ Про це заявив радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Обіцяні гроші мають надійти, і контракти мають бути укладені. Коли контракт буде укладено, знадобиться кілька тижнів, щоб доставити їх (боєприпаси) в Україну. З червня поставки можуть початися" , - цитує його Euractiv.

Пояр відмовився повідомити про походження боєприпасів, заявивши, що ініціатива шукає боєприпаси по всьому світу, "скрізь, де вони доступні за розумною ціною і розумної якості".

Координатори ініціативи очікують, що Росія спробує зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому намагаються засекретити всі інші деталі.

Наразі понад 15 країн пообіцяли виділити кошти на закупівлю боєприпасів. Серед них Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція і Норвегія, а також неєвропейські союзники, такі як Канада. У той час як Чехія виявляє наявні боєприпаси по всьому світу, інші країни надають необхідне фінансування. Потім Чехія координує доставку на українські поля бою.