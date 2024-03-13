ГУР попереджає про посилення дискредитації Кремлем України

Російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної операції "Перун", а її піком визначений день так званих виборів президента РФ.﻿ Посилаючись на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

Вона спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу і створення умов для "вирішення завдань" так званої СВО. Проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово захоплених територіях України та у більшості регіонів Росії.

До участі в операції залучаються підрозділи Федеральної служби військ Національної гвардії РФ і шпигуни.

Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам Росгвардії здійснювати заходи, зокрема з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України; виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації з вигідних для Кремля позицій; поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на поневолених росіянами українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ; формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.

За російською методичкою спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі тощо, підкреслили у ГУР.

Піком активізації пропагандистських заходів визначений день так званих виборів президента Росії.

Завершення операції "Перун" загарбники планують до 30 червня цього року.