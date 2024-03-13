Дуда заявив в США, що наполягає на підтримці України

Президент Польщі Анджей Дуда, намагаючись переконати США схвалити подальшу допомогу Києву, заявив, що російський диктатор Володимир Путін нападе на інші держави, якщо Кремль виграє війну проти України. Про це він сказав у програмі «Balance of Power» на Bloomberg Television, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми - народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він (Путін – ред.) нападатиме на інші держави. Ось чому їх (росіян – ред.) потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані» , - сказав Дуда.

Коментарі Дуди прозвучали після того, як він разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском відвідав Білий дім у критичний момент війни в Україні, яка намагається відбити російське вторгнення. США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються, зазначає Bloomberg.

Дуда, який у вівторок також зустрівся зі спікером Палати представників республіканцем Майком Джонсоном, заявив, що наголосив американським законодавцям на необхідності протистояти загрозі з боку Росії.

Візит Дуди до Вашингтона був присвячений до 25-ї річниці членства Польщі в НАТО. Польський президент повторив свої заклики до членів Альянсу підвищити свої зобов'язання щодо витрат на оборону. Байден похвалив Польщу за те, що вона витрачає на оборону майже 4% від ВВП, що вдвічі перевищує поріг у 2%, встановлений для членів НАТО. Дуда домагався підвищення порога до 3%.

У деяких закордонних столицях зростає занепокоєння з приводу майбутнього військового Альянсу і загалом зобов'язань США перед своїми союзниками.

Відповідаючи на запитання про те, як він переконає членів НАТО збільшити свої внески, Дуда навів як приклад первісний опір відкриттю переговорів про вступ України до Європейського Союзу відразу після початку російського вторгнення.