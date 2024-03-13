Польщі отримає від США $2 млрд кредиту на військові потреби

Сполучені Штати оголосили, що виділять кредит у два мільярди доларів на оборонні потреби Польщі. Про це йдеться в повідомленні Білого дому після зустрічі президента США Джо Байдена зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою та прем'єром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Європейська правда.

"Під час зустрічі президент Байден повідомив, що США нададуть Польщі новий прямий кредит у розмірі $2 млрд... для зміцнення її безпеки та підтримки її оборонної модернізації за рахунок раніше виділених Конгресом США коштів" , – йдеться в пресрелізі.

Ця позика дозволить Польщі закупити додаткове американське оборонне обладнання, що сприятиме подальшій підтримці робочих місць у США та поглибленню відносин між країнами у сфері безпеки, зазначає Білий дім.

Президент Сполучених Штатів також повідомив, що Вашингтон запропонує Варшаві 96 гелікоптерів AH-64 Apache.