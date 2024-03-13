Російські добровольці хочуть, щоб у прикордонних районах не було "виборів Путіна"

Бійці Російського добровольчого корпусу будуть докладати зусиль, що на прикордонних з Україною територіях жодних псевдовиборів російського диктатора Володимира Путіна не було.﻿ Про це заявив глава і засновник РДК Денис Нікітін із позивним White Rex, повідомляє Українська правда.

"Я думаю, що бійці Російського добровольчого корпусу зроблять усе, щоб у прикордонних з Україною районах ніяких виборів (президента РФ - ред.) не було. Ймовірно, це можна назвати однією із цілей нашої поточної операції" , – сказав він.

За словами Нікітіна, бійці РДК можуть вплинути і показати людям, що в РФ плануються не вибори, а фарс і це одне із політичних завдань російських добровольців.

Також він розповів, що після кожної подібної операції до лав РДК хочуть приєднатися все більше росіян.

"Кожна подібна операція доводить, що боротися з Путінським режимом можна і потрібно це робити виключно зі зброєю. Жодних беззубих акцій, як ліхтарики в нічне небо, чи чим там російська опозиція займалася останні 20 років. Це все не працює. Смерть Олексія Навального лише впевнила всіх у нашій правоті. Лише збройний опір.

І РДК показує, як виглядає цей збройний опір, як виглядає справжня боротьба за майбутнє Росії. Велика кількість людей дивляться на нас, бачать наші успіхи і знаходять в собі сміливість, щоби приєднатися до нашої боротьби" , – зазначив Нікітін.

Нагадаємо, 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.

Добровольці російського легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області.

Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях Росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам Росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".