Енергоатом: Україна більше не залежить від РФ у ядерній галузі

Попри повномасштабну війну, Україна позбавилася залежності від російських технологій та ядерного палива. Про це йдеться в повідомленні﻿ НАЕК "Енергоатом" з посиланням на заяви голови компанії Петра Котіна.

"Ми завершили цей процес і вже не залежимо від російських технологій і палива з Росії. Вони завжди використовували свої поставки, щоб чинити на нас тиск і шантажувати" , - повідомив Петро Котін.

На початку повномасштабного вторгнення Енергоатом повністю відмовився від російського ядерного палива та замінив його на паливо американської компанії Westinghouse, яке успішно використовується на всіх вітчизняних АЕС, нагадали в Енергоатомі.