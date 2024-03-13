Україна і Молдова скоординували подальші дії для переговорів про вступ до ЄС

Міністри закордонних справ України і Молдови на зустрічі у Києві скоординували подальші дії для того, щоб сприяти якнайшвидшому затвердженню переговорних рамок і початку безпосередньо переговорів про вступ обох країн у ЄС. Про це вони заявили на спільному брифінгу у Києві, повідомляє Європейська правда.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що 12 березня Єврокомісія презентувала переговорні рамки для України та Молдови.

"Ми скоординували наші подальші дії для того, щоб рішення про затвердження цієї рамки і фактичний початок переговорів відбулися у заплановані терміни і ми вже цього року перейшли до власне передостанньої фази набуття членства у ЄС – переговорів про вступ" , – зазначив він.

Віцепрем’єр-міністр – міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой розповів, що вони у розмові відзначили великий прогрес, якого Україна і Молдова досягли на шляху до членства у ЄС.

"Ми вирішили посилити обмін інформацією і кращими практиками у цій сфері. Ми вважаємо, що ми повністю готові до безпосереднього початку переговорів про вступ у близькому майбутньому", – сказав він.

Нагадаємо, Європейська комісія 12 березня офіційно представила Раді ЄС пропозиції щодо проєкту переговорних рамок – документів, які містять керівні принципи проведення переговорів про вступ, – для України та Молдови

Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішнє обговорення проєктів і схвалити їх. Після цього держава, що головує в Раді, представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, що ознаменує формальний початок переговорів щодо вступу.