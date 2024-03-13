У ЮНЕСКО показали звіт про збитки наукової інфраструктури України

Повномасштабна війна РФ проти України завдала серйозної шкоди науковим установам України, особливо університетам. Про це йдеться в оприлюдненому звіті установи ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), повідомляє Корреспондент.

Загальна вартість відновлення державної наукової інфраструктури України наразі становить понад 1,26 млрд доларів.

"За останні два роки було пошкоджено або зруйновано 1443 будівлі, що належать 177 науковим установам. Відновлення цих будівель коштуватиме понад 1,26 млрд доларів. З них 980,5 млн доларів - лише для університетів, оскільки вони зазнали найбільших втрат" , - йдеться у доповіді.

Зазначається, що найбільше постраждала наукова інфраструктура Харківської області, причому найбільших збитків зазнали Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (116,5 млн доларів) та Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (104,1 млн доларів). Значна частина обладнання була знищена або викрадена. Пошкоджено понад 750 одиниць науково-технічного обладнання, з яких 643 одиниці не підлягають відновленню.

Загальна вартість відновлення дослідницького обладнання оцінюється в 45,9 млн доларів. У доповіді ЮНЕСКО також йдеться про величезну кількість переміщених українських вчених: 4887 осіб переїхали в інші країни.