Партнери Шольца по коаліції закликають надати Україні Taurus – ЗМІ

Партнери Олафа Шольца по урядовій коаліції підштовхують канцлера Німеччини відмовитися від своєї протидії передачі крилатих ракет великої дальності Taurus Україні.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначає видання, у той час як російські війська, що вторглися, прагнуть закріпити свою перевагу у військах і техніці, "Зелені" і "Вільні демократи" закликають Шольца відправити зброю, яка використовується для точних ударів по захищеним цілям, таким як бункери, і має дальність дії понад 500 кілометрів.

Канцлер виправдовує свій опір, який широко підтримує його соціал-демократи, стверджуючи, що німецький персонал має бути розміщений в Україні, щоб допомогти керувати системою наведення, що потенційно зробить Німеччину безпосереднім учасником війни. Він також стурбований тим, що Taurus може бути використаний проти цілей усередині Росії, включаючи Москву. Опитування свідчать, що його підтримує більшість німців.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, лідер "Вільних демократів", не згоден з виправданням Шольца і все ще сподівається, що він змінить свою думку, заявило джерело, знайоме з його думкою.

Лінднер послався на технічні зміни, спрямовані на зменшення дальності дії ракет та запобігання їх використанню проти території Росії, сказало джерело.

Роберт Хабек із партії "Зелених", міністр економіки та віце-канцлер, також симпатизує законодавцям, які підтримують відправку Taurus, і роздратований одностороннім рішенням Шольца, сказало інше джерело, знайоме з його поглядами.

Нагадаємо, на Шольца вже майже рік чинять тиск, щоб він погодився на запит України на ракети. Натомість він заявляє, що Німеччина була одним із найщедріших прихильників уряду в Києві, пообіцявши військову допомогу на суму близько 30 млрд доларів.