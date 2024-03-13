Путін знову пригрозив Фінляндії через вступ до НАТО

Президент Росії Владімір Путін заявив, що "не розуміє", чому Фінляндія після багатьох десятиліть нейтралітету вирішила стати членом НАТО, та заявив, що тепер біля її кордону з'являться російські системи ураження. Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандисту Дмитрію Кисельову, повідомляє Європейська правда.

Путін заявив, що Росія та Фінляндія мали "ідеальні відносини" без жодних претензій одне до одного, і він тому "не розуміє", чому у Гельсінкі після початку повномасштабної війни РФ проти України взяли курс на вступ до НАТО.

"У нас і військ там не було, ми усі війська звідти забрали, з фінського кордону. Нащо вони це зробили? По-моєму, суто з політичних міркувань. Напевно, дуже хотілося бути членами західного клубу під якоюсь "парасолькою" , – сказав Владімір Путін, додавши, що вважає це "безглуздим кроком" для інтересів Фінляндії.

"Але це їм вирішувати, вони так вирішили. У нас не було там військ, тепер будуть. Не було систем ураження, тепер з’являться" , – додав він.

Нагадаємо, у Росії почали погрожувати Фінляндії через наміри вступити у НАТО ще до того, як у Гельсінкі остаточно визначилися з рішенням подавати заявку; у тому числі МЗС Росії пообіцяло відповідь "військово-технічного та іншого характеру".

У той період з’явилося також відео, схоже на постановочне, з нібито перекиданням російських систем "Бастіон" у напрямку фінського кордону. Фінські експерти тоді зауважили, що перебування цих систем озброєння на Карельському перешийку не є чимось незвичним, а фінські активісти жартома зняли ідентичне відео з відправкою "тракторних військ" до кордону з Росією.

На початку 2023 року міністр оборони Росії анонсував створення в Карелії нового армійського корпусу, до якого увійдуть три мотострілецькі і дві десантно-штурмові дивізії. Тоді ж анонсували створення Ленінградського військового округу.