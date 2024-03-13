Міноборони і DeepState розпочали офіційну співпрацю

Міністерство оборони України підписало Меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA, який публікує карту з оновленнями щодо перебігу бойових дій в Україні﻿. Посилаючись на інформацію від Міноборони, повідомляє Ділова столиця.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що співпраця з DeepStateUA дозволить швидко та ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій.

"Разом із Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги" , — наголосив співзасновник проєкту DeepStateUa Роман Погорілий.

Зазначимо, DeepStateUA — це аналітичний проєкт, який висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн-мапи бойових дій. З початку повномасштабного вторгнення проєкт набув популярності у соцмережах, а картами DeepState послуговуються, зокрема, українські ЗМІ.