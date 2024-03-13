Путін змирився з втратою ринку нафти

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ втратить частку на світовому нафтовому ринку, тому що видобуток російської нафти скорочується, а США зростає. Про це Путін сказав на заході лідери Росії, повідомляє Новое время.

«ОПЕК+ справді допомагає нам утримати ціни на нафту, забезпечити доходи бюджету. Але все-таки видобуток скорочується у нас» , — цитує заяву Путіна офіційний сайт Кремля.

Думку російського диктатора підтримав перший заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін:

«Так, видобуток скорочується. Є пік попиту. Пік попиту за всіма прогнозами, і за здоровим глуздом не настане протягом наступних 10-15 років, тобто попит зростатиме. Якщо подивитися на профіль видобутку тих самих Сполучених Штатів та інших країн, треба розуміти, що вони мають трохи іншу специфіку родовищ. Там сланцева нафта, останні три роки той бум видобутку, який ми бачимо, відбувається за рахунок того, що вони вводять в експлуатацію свердловини, які пробурили до ковида, але не запустили».

Раніше, 3 березня віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що РФ додатково скоротить видобуток та експорт нафти сукупно на 471 тис. б/д у II кварталі 2024 року в координації з деякими країнами-учасницями ОПЕК. У той же день кілька країн організації, зокрема Саудівська Аравія, Кувейт, Алжир та Оман, підтвердили, що планують продовжити скорочення видобутку нафти у II кварталі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у січні-2024 видобуток у Росії знизився на 40 тис. б/д, до 9,44 млн б/д.

Раніше повідомлялося, що РФ почала продавати нафту до Венесуели, щоб використовувати вікно для обходу санкцій.