Російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську

Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську. Про це йдеться у спільній заяві підрозділів, повідомляє Ліга.net.

Добровольці заявляють, що армія Росії щодня завдає ударів по українських містах, виставляючи позиції між будинками, школами та державними установами.

"Щодня десятки простих безневинних людей, переважно жінок і дітей, гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода мають зупинитися" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим вони змушені вдарити по військових позиціях у Бєлгороді та Курську.

Повстанці закликали цивільних покинути міста, щоб уникнути жертв серед мирних жителів.