Держоператор тилу на закупівлях для ЗСУ заощадив майже 3 млрд грн

Державний оператор тилу за три місяці роботи уклав 87 договорів на суму 12 мільярдів гривень, зокрема, на закупівлях вдалось заощадити 2,9 мільярда гривень бюджетних коштів, повідомляє Економічна правда.

Загалом за три місяці роботи агенція оголосила 144 процедури на закупівлю товарів для ЗСУ. З них 95% було оголошено через електронну систему Prozorro.

"5% складає процедура прямих договорів, яка була використана у разі доведення потреби, як нагальної, тобто такої, що через стислі строки не дозволяє провести процедуру з використанням Prozorro" , – пояснили в ДОТ.

На 11 березня Державний оператор тилу уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн (55 за напрямом речове забезпечення, 2 - на постачання одноразового посуду та 30 договорів за напрямом пально-мастильні матеріали)

Загалом на початок березня постачальники доставили ЗСУ 52% товарів від закупленого обсягу. 23% товарів від укладених договорів на речове майно вже поставлено. Показник по паливо-мастильним матеріалам становить 72%. Перші поставки харчування очікуються з 1 квітня.