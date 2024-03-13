Розвідка Британії: на окупованих територіях силоміць змушують голосувати за Путіна

Розвідка Великої Британії повідомила, що на окупованих Росією українських територіях достроково розпочалося голосування на "виборах" президента РФ, яке має пройти 15-17 березня 2024 року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 13 березня.

У відомстві зазначили, що російський окупаційний режим збільшив зусилля, спрямовані на те, щоб змусити населення окупованих територій проголосувати.

"У Луганську до 2600 чиновників були залучені для того, щоб відвідувати будинки та переконувати мешканців голосувати. Керівникам освітніх та інших установ наказали забезпечити явку своїх підлеглих на "вибори" , – йдеться в огляді.

За відсутності незалежних спостерігачів за виборами та списків виборців хоча б в одному населеному пункті зростає ймовірність фальсифікації результатів, констатує розвідка.

Аналітики вважають, що через значне переміщення населення та міграція з окупованих районів, цілком ймовірно, що там залишиться лише приблизно третина довоєнного населення.

Водночас, вказує розвідка, довіра до окупаційного режиму ще більше підривається через відсутність належного представництва на "виборах", низький рівень безпеки та примусові заходи, спрямовані на примушення населення до голосування.