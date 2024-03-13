Україна розраховує ще на дві ініціативи з постачання боєприпасів

Україна хоче до кінця року, окрім чеської ініціативи з постачання боєприпасів, реалізувати ще дві подібні і вже працює з партнерами щодо їх фінансування.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з главою МЗС Молдови Міхаілом Попшоєм пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

Глава української дипломатії поінформував, що цього тижня відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план постачання боєприпасів.

«За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачання снарядів уже в осяжному майбутньому. Тобто це не займе багато місяців" , - сказав Кулеба.

Він додав, що чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року.

"Перші снаряди почнуть надходити, скажу так, в осяжній перспективі. А потім протягом року надходитимуть далі нові партії" , - зазначив міністр.

Очільник МЗС також повідомив, що, окрім чеської, є також інші ініціативи. Одна з них обговорювалася під час зустрічі у Вільнюсі міністрів закордонних справ України, країн Балтії та Франції. За словами Кулеби, він закликав «уже сьогодні» почати збирати гроші і на неї.

«Чеська ініціатива – це добре, але недостатньо. Тому сьогодні закрили фінансове питання чеської ініціативи, а завтра вже повинні закривати фінансові питання інших подібних ініціатив. Вони є, і ми про них знаємо. Єдине, чого бракує для їх реалізації, - це фінансового ресурсу» , - зауважив міністр.

За його прогнозом, якщо, окрім чеської ініціативи, цього року будуть реалізовані ще дві, то російські окупанти в Україні відчуватимуть «набагато суттєвіші проблеми на фронті».

«Тому ми зараз всім подякували за чеську ініціативу: «Молодці, відкладаємо, ініціатива працює», а тепер треба пробивати фінансування для реалізації інших подібних ініціатив, і ми цим уже займаємося» , - запевнив Кулеба.

Як повідомлялось, радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявив, що боєприпаси, закуплені в країнах, які не є членами ЄС, в рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну вже у червні.