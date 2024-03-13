Шуфрича залишили ще на два місяці під вартою

Нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу, якого підозрюють у держзраді, продовжили тримання під вартою до 11 травня.﻿ Про це поінформувало "Суспільне", повідомляє Ділова столиця.

Прокурор просив тримання під вартою, без альтернативи застави. Шуфрич заявив, що вже шість місяців під вартою і разом з адвокатами просив це рішення скасувати.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він "тісно співпрацював" і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері — він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — "штучне утворення", що в України та Росії "єдина історія" та що українці й росіяни — "один народ". Таким чином, стверджують в СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.

У лютому нинішнього рокуНестору Шуфричу було повідомлено про нову підозру — у фінансуванні Росгвардії в окупованому Криму.

15 вересня 2023 року суд відправив Шуфрича під варту без права внесення застави. У нього вдома в селі Козин на Київщині знайшли низку медалей, колекцію кітелів і десяток радянських нагород. ЗМІ також повідомляли, що під час обшуків у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачає перейменування цих областей у "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремих "уряду" і "парламенту". Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи екснардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та, власне, Шуфрича.

10 листопада 2023 року суд продовжив запобіжний захід Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

20 вересня того ж року Рада зняла Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. 9 грудня Комітет Ради зі свободи слова замість Нестора Шуфрича очолив Ярослав Юрчишин — за його призначення проголосували 247 депутатів.