У Раді скасували засідання щодо мобілізації

Сьогоднішнє засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони скасовано. Поки що невідомі причини й те, коли відновлять засідання. Посилаючись на коментар нардепа від Слуги народу, члена Комітету Федора Вениславського, повідомляє Ліга.net.

"Засідання скасовано. Причини поки невідомі. Поки що немає інформації, коли відновлять засідання" , – заявив він.

Вчора Вениславський повідомив, що комітет розпочав розгляд конкретних поправок до мобілізаційного законопроєкту, і мав сьогодні продовжити.