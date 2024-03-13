У Раді скасували засідання щодо мобілізації
Сьогоднішнє засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони скасовано. Поки що невідомі причини й те, коли відновлять засідання. Посилаючись на коментар нардепа від Слуги народу, члена Комітету Федора Вениславського, повідомляє Ліга.net.
"Засідання скасовано. Причини поки невідомі. Поки що немає інформації, коли відновлять засідання", – заявив він.
Вчора Вениславський повідомив, що комітет розпочав розгляд конкретних поправок до мобілізаційного законопроєкту, і мав сьогодні продовжити.