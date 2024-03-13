Шольц виключив передачу ракет Taurus Україні

Канцлер ФРН Олаф Шольц поновив заяву про те, що не підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus.﻿ Про це він заявив під час «години запитань і відповідей» у Бундестазі, повідомляє Укрінформ.

«Для мене відправка в Україну ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути» , - сказав Щольц.

Він підкреслив необхідність гарантувати, щоби участі Німеччини не було, а застосування таких ракет, на переконання Шольца, потребує участі німецьких солдатів. Це неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.