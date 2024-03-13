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У Рівненській ОВА показали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю

У Рівненській ОВА показали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю
Фото: Олександр Коваль / Facebook

У Рівненській ОВА оприлюднили фото будівництва оборонних споруд на кордоні з Білоруссю.

Про це йдеться в повідомленні начальника ОВА Олександра Коваля.

"У чіткій коорди﻿﻿нації з військовими триває будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів. Зокрема, будівельники проводять земляні роботи, влаштовують ходи сполучень та інше", – повідомив Коваль.
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Фото: Олександр Коваль / Facebook

Він додав, що роботи відбуваються відповідно до затвердженого графіка.

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