У Рівненській ОВА показали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю
У Рівненській ОВА оприлюднили фото будівництва оборонних споруд на кордоні з Білоруссю.
Про це йдеться в повідомленні начальника ОВА Олександра Коваля.
"У чіткій координації з військовими триває будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів. Зокрема, будівельники проводять земляні роботи, влаштовують ходи сполучень та інше", – повідомив Коваль.
Він додав, що роботи відбуваються відповідно до затвердженого графіка.