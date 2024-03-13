У Рівненській ОВА показали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю

У Рівненській ОВА оприлюднили фото будівництва оборонних споруд на кордоні з Білоруссю.

Про це йдеться в повідомленні начальника ОВА Олександра Коваля.

"У чіткій коорди ﻿﻿ нації з військовими триває будівництво невибухових загороджень та взводних опорних пунктів. Зокрема, будівельники проводять земляні роботи, влаштовують ходи сполучень та інше" , – повідомив Коваль.

Фото: Олександр Коваль / Facebook

Він додав, що роботи відбуваються відповідно до затвердженого графіка.