Дрони ГУР атакували НПЗ у Ростовській області - джерело

13 березня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області Росії. Цю інформацію підтвердив співрозмовник у Силах безпеки та оборони, повідомляє Ліга.net.

Російські пропагандистські ресурси раніше повідомили, що на підльоті до Новошахтинська нібито було знищено три дрони.

Однак пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок роботи систем радіоелектронної боротьби безпілотники впали на території нафтопереробного заводу, і робота підприємства була зупинена. Загиблих і поранених, за його словами, немає.

Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що Новошахтинський НПЗ – це військовий об'єкт, який використовується для постачання палива для окупантів, і його робота наразі призупинена.

"Це означає, що будуть проблеми та зриви певних планів у ворога, а також додаткові можливості та час у наших захисників" , - зазначив Юсов.

На питання ведучої з атак на інші російські нафтопереробні заводи представник підкреслив, що ні ГУР, ні СБУ офіційно не підтверджують свою причетність. При цьому він зазначив, що війна – це забезпечення, тому заборона експорту нафтопродуктів з Росії до інших країн свідчить про ефективність атак на НПЗ.